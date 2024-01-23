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В Киргизии произошло мощное землетрясение на границе с Китаем

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В Киргизии произошло мощное землетрясение на границе с Китаем

Фото: pixabay

Из-за землетрясения некоторые жители столицы покинули свои дома. Магнитуда мощных подземных толчков в Бишкеке достигала 4-5 баллов

В Киргизии в ночь на 23 января произошло землетрясение магнитудой 6,7 баллов. По предварительным данным, жертв и разрушений нет, сообщает ТАСС .

Землетрясение произошло в 00.09 по местному времени. Самые сильные толчки ощутили жители Джети-Огузского, Аксыйского и Тюпского районов. В Бишкеке магнитуда достигла 4-5 баллов, а в эпицентре, в 400 км от столицы, она составила 6,7 баллов.

Толчки также ощутили в нескольких областях страны между столицей и границей: в Иссык-Кульской, Нарынской и Чуйской областях.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области вечером 15 января жители почувствовали землетрясение. Подземные толчки там ощущались в 3-4 балла.

Взято отсюда.

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