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В Киргизии задержали «наследившего» в Алтайском крае опасного преступника

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В Киргизии задержали «наследившего» в Алтайском крае опасного преступника

Сотрудники МВД Киргизии задержали гражданина Российской Федерации, который находился в межгосударственном розыске. Правоохранители Алтайского края подозревают его в краже, изнасиловании и подделке документов.

По данным республиканского министерства внутренних дел, 6 января 2024 года камеры с функцией распознавания лиц в Бишкеке зафиксировали разыскиваемого гражданина, в отношении которого возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование), ч. 3 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). Мужчина ранее был объявлен в розыск ГУ МВД России по Алтайскому краю.

После выявления системой распознавания лиц гражданин был задержан сотрудниками милиции. В отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

Отмечается, что задержание предполагаемого преступника стало возможно благодаря современным технологиям, которые активно внедряются и применяются в деятельности органов внутренних дел Киргизской Республики.

Фото: mvd.gov.kg

Взято отсюда.

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