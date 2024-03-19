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В колледже АлтГУ провели квиз-игру «Молодой избиратель»

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В колледже АлтГУ провели квиз-игру «Молодой избиратель»

С 22 февраля по 13 марта в рамках месячника молодого избирателя студенты колледжа АлтГУ, депутаты Молодежного парламента города Татьяна Татушина и Илья Шушунов провели квиз-игру. Цель мероприятия – повышение правовой культуры и уровня информированности будущих избирателей о выборах, воспитание чувства гражданственности и патриотизма.

  • В рамках квиз-игры «Молодой избиратель» студенты колледжа прошли несколько этапов. Ребята узнали об избирательных правах и порядке голосования, участии молодежи в политической жизни России, познакомились с основами избирательного законодательства, выборах президента.

    – Квиз был очень познавательный и интересный. Считаю, мы должны быть активными и инициативными гражданами. Нужно не бояться делать выбор, только так мы сможем помочь развиваться нашему краю и стране, – отметила Алина Корикова , студентка группы К.307с11-3.

    Все ребята проявили себя как грамотные и осведомленные граждане. Они показали, что знают избирательное право и избирательную систему.

    Взято отсюда.

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