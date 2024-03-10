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В колледже АлтГУ провели неделю цвета

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В колледже АлтГУ провели неделю цвета

С 4 по 7 марта в колледже АлтГУ прошла необычная, но очень яркая весенняя неделя. Ребята надевали одежду определенного цвета и всех его оттенков: синего, белого, зеленого, красного.

  • – Идею придумали культорги колледжа совместно с воспитательным отделом. Основная цель такого флешмоба – сплотить студентов с помощью чего-то общего и простого. Выбранные цвета очень популярны и найдутся в гардеробе у каждого. Мы очень рады, что администрация колледжа поддержала нас в таком интересном мероприятии, – рассказал Станислав Башкирцев , главный культорг ГУМа.

    Во флешмобе приняли участие не только студенты, но и преподаватели, воспитательный отдел и директор колледжа.

    – Эта неделя нас порадовала, подняла настроение перед праздником. Очень понравилось наблюдать за ребятами и преподавателями, которые ходили в одежде одинакового цвета. Особенно интересно было фотографироваться всем вместе около фотозон! Надеюсь, в следующем году мы повторим такой флешмоб, – отметила Дарья Гуселетова , глава культоргов ПСиТа.

    Взято отсюда.

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