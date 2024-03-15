В колледже АлтГУ провели практический семинар «В мире финансов»

12 марта состоялся практический семинар «В мире финансов». Участниками стали преподаватели и студенты колледжа АлтГУ, преподаватели МИЭМИС, работодатели. Они обсудили актуальные вопросы развития молодежного предпринимательства в Алтайском крае, роли кредитных организаций в финансировании проектов.

– Это уникальный опыт, который расширяет кругозор, дает новые эмоции и впечатления и, самое главное, пригодится в будущем. Такие мероприятия позволяют участникам собраться в обществе единомышленников и демонстрируют поддержку начинающих специалистов в сфере предпринимательства и финансов, – отметила заведующая отделением экономики и информационных технологий колледжа АлтГУ Людмила Глубокова .

Площадка объединила ведущих специалистов в области экономических наук, а также активных и целеустремленных студентов – победителей региональных и федеральных конкурсов. Все участники практического семинара включились в работу площадки: будущие профессионалы продемонстрировали свои компетенции, а партнеры и специалисты оценили результаты их проектной деятельности.

Программа была насыщенной. Студенты колледжа познакомились с деятельностью Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства, в живом диалоге пообщались с руководством Банка ВТБ (ПАО). Руководители центра «Ориентир» и клуба «Финансист» рассказали о работе объединений и достижениях, реализуемых мероприятиях, планах на будущее.

– Встречи с профессионалами дарят ощущение уверенности в выборе специальности и позволяют познакомиться с практической стороной своей будущей профессии, – поделилась Ксения Велоян , студентка группы К.102с9-1.

Выражаем благодарность партнерам: Банку ВТБ (ПАО) за проведенный мастер-класс, карьерные возможности для инициативных студентов колледжа, фонду «Мой бизнес» за проявленный интерес к проектам студентов.

Взято отсюда.

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