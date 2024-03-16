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В колледже АлтГУ провели практическую сессию «Я.ПРОФИ.IT»

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В колледже АлтГУ провели практическую сессию «Я.ПРОФИ.IT»

13 марта в колледже АлтГУ состоялась практическая сессия «Я.ПРОФИ.IT». Цель мероприятия – совершенствование профессиональных компетенций студентов путем расширения практического сотрудничества с руководителями IT-направлений.

  • – В колледже второй год реализуются мероприятия «Я.ПРОФИ». Их основная задача заключается в презентации студентами не только своих проектов, но и себя и своих личных качеств, – отметил директор колледжа АлтГУ Роман Ракитин . – Обязательным условием мероприятий является привлечение партнеров-работодателей для оценки студентов и их проектов.

    В рамках практической сессии студенты IT-специальностей представили свои проекты, касающиеся как прикладных разработок, так и проработки теоретических аспектов использования информационных продуктов. Основной акцент ребята делали на презентации себя и своих дополнительных компетенций.

  • – Программные продукты, в том числе в государственном секторе, постоянно нуждаются в поддержке и обновлении. Эта новая реальность требует разработки совершенно новых решений. IT-проектов у наших студентов достаточно, но пришлось выбирать лучшие, а главное, разной направленности, чтобы у приглашенных работодателей сложилась картина, в каком направлении мы готовим специалистов, – рассказала Юлия Новиков а , преподаватель колледжа АлтГУ.

    Гостями конференции стали директор компании «Ранг» Александр Степанов , директор ИП Соломонов Дмитрий Соломонов , менеджер по кадрам ООО «Центр информационной безопасности» Галина Рытова , старший преподаватель кафедры информационной безопасности институт цифровых технологий, электроники и физики Павел Ладыгин , кпн, доцент, заведующий кафедрой цифровых технологий и бизнес-аналитики МИЭМИС Николай Шаховалов .

    Ведущие преподаватели IT-дисциплин со своими студентами на протяжении двух месяцев дорабатывали продукты, вносили правки в презентации. Итогом работы стали 8 кейсов. Их представили студенты специальностей «информационные системы и программирование», «информационные системы: Дарья Фоминова , Софья Боровикова , Алина Сартакова , Маргарита Сидоренко , Маргарита Печенкина , Диана Агапова , Анастасия Шмидт , Олег Коновалов и Даниил Губанов . Ребят подготовили преподаватели колледжа АлтГУ Юлия Новикова , Ольга Лыскова , Андрей Кочкин , Алексей Каратаев , Ольга Третьякова .

    – За своих ребят я переживала больше всего, но видеть то, как работодатели интересуются нашими проектами и хвалят наши разработки – предел моих мечтаний. Я не сомневаюсь, что под руководством преподавателей колледжа АГУ в столь юном возрасте уже появляются такие восходящие звезды, которые способны создавать 3D-игры, десктоп, веб и мобильные приложения, видеоролики, приложения дополненной реальности, чат-боты, разработки с использованием 1С и другие информационные продукты, – отметила Юлия Новикова , преподаватель колледжа АлтГУ.

    Приглашенные специалисты и работодатели дали обратную связь по каждому проекту, по достоинству оценили результат работы студентов.

  • – В мероприятии такого масштаба я участвовала впервые. Мне выпала возможность представить наше кружковое объединение «Viar ASU». Было очень волнительно, хотелось хорошо представить нашу разработку. Для нас это мероприятие имело большое значение. Я думаю, защита прошла успешно, многие работодатели заинтересовались, дали положительные отзывы и советы. Все выступающие ребята большие молодцы! Очень интересные проекты, которые уверена, в будущем найдут свое применение, – поделилась Дарья Фоминова , студентка колледжа АлтГУ.

    Взято отсюда.

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