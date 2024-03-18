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В колледже АлтГУ выбрали лучшего старосту

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В колледже АлтГУ выбрали лучшего старосту

15 марта состоялся финал конкурса «Лучший староста». За звание победителя боролись 5 студенток 1 и 2 курсов: Вероника Воронкова (группа К.207с9-5), Екатерина Кошель (группа К.204с9-1), Кристина Чарикова (групп К.307с9-2), Олеся Каркавина (группа К.207с9-8), Эвина Малиновская (группа К.206с9-4).

  • Участники конкурса проявляли себя в разных этапах: готовили и представляли портфолио, снимали видеопрезентации. В финале студенты демонстрировали знания о колледже и вузе, отвечали на вопросы квиза «Мозговой штурм». Завершился конкурс дебатами – студенты размышляли о роли старосты в коллективе. Участники аргументированно доказывали свои позиции, приводили весомые доводы и аргументы. Девушек поддерживали одногруппники и кураторы.

    Жюри конкурса – Екатерина Елисеева , педагог-организатор колледжа АлтГУ, Юлия Вишнякова , социальный педагог колледжа АлтГУ, Елена Сарайкина , педагог-воспитатель колледжа АлтГУ, – выбрали лучших старост. Ими стали:

  • 1 место – Вероника Воронкова , группа К.207с9-5;
  • 2 место – Екатерина Кошель , группа К.204с9-1;
  • 3 место – Кристина Чарикова , группа К.307с9-2.

    • – Это был интересный конкурс, но победить в нем было сложно. Для того чтобы стать лучшей старостой, нужна целеустремленность, ответственность, желание идти до конца, а также поддержка одногруппников и друзей. Все это у меня было. Я очень рада, что приняла участие в этом конкурсе и безумно счастлива, что смогла достичь новой вершины! – отметила победительница Вероника Воронкова , староста группы К.207с9-5.

    Взято отсюда.

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