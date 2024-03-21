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В колледже обсудили актуальные проблемы трудового права и права социального обеспечения

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В колледже обсудили актуальные проблемы трудового права и права социального обеспечения

Одна из проблем российского социального обеспечения заключается не в необходимости расширения сферы его действия, а в улучшении его качества, то есть в повышении уровня предоставляемых выплат и услуг. К такому выводу пришли участники круглого стола «Актуальные проблемы трудового права и права социального обеспечения», который состоялся на гуманитарном отделении колледжа АлтГУ 20 марта.

В работе приняли участие более 40 человек – студенты специальности «право и организация правового обеспечения» и «правоохранительная деятельность». Организаторами выступили преподаватели профильных дисциплин Вишнякова Ю.В., Юркова М.А., Головина Л.Н.,Михеенко А.В., а также студенческое научное общество.

На круглом столе обсуждались актуальные вопросы о назначении пенсий за выслугу лет федеральным и государственным служащим, о недостаточной прозрачности в трудовом праве, о мерах социальной защиты неполных семей, о трудовых отношениях между несовершеннолетним работником и работодателем и многие другие. По итогам были предложены рекомендации и решения для улучшения ситуации.

Лучший доклад «Недостаточная информированность в области социальной защиты» представила студентка 3-го курса К.106с9-3 Анастасия Хорошева. Выступление заслуженно получило высокую оценку педагогами и отмечено дипломом. Все докладчики получили сертификат участника.

«Такие мероприятия предоставляют возможность участникам поделиться своими знаниями, исследованиями и опытом в определенной области, способствует развитию диалога и взаимопонимания между участниками, создает атмосферу открытого общения, где каждый может высказаться и услышать мнение других», – сказала Анастасия Хорошева .

Благодарим всех за активное участие и интересные доклады!

Взято отсюда.

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