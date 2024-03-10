В конфликте соседей из Камня-на-Оби разбираются администрация, правоохранители и даже энергетики

Пожилые люди рассорились. В итоге мать участника СВО почти год без электричества, а её оппонент не видит причин для перемирия.

Пенсионерка Светлана Витальевна ходит в баню с налобным фонариком. Вот уже почти год, как все её хозпостройки обесточены. В апреле 2023-го женщина вернулась домой из больничного стационара, а сосед обрезал ей электропровод, проходящий, в том числе, по стене его дома. Правоохранительные органы ответили пенсионерке: это гражданско-правовые отношения, обратитесь в суд. Выслушав пожилую женщину, сотрудники соцзащиты переходят на половину соседа. Иван Герасимович словоохотлив: говорит, соседка сама развязала конфликт: то забор ей мешал, то водосточная труба. К разборкам привлекали даже участкового. Пенсионер спокоен: пусть Светлана ставит столбы и тянет электричество. Но по стене его дома никакой кабель не пройдёт. Сотрудники соцзащиты убеждают пенсионера решить конфликт по-человечески. «У неё сын на СВО» – звучит аргумент. «У неё сын, а у меня зять», – парирует Иван Овчаров. О таких вот соседских конфликтах ранее «Вестям» рассказывал юрист Дмитрий Косов. Стороны идут на принцип, но не идут в суды. Выход – кто-то должен выступить медиатором, примирить конфликтующих.

Для решения этого вопроса мы задействуем каменские МЭС, попросим содействия. И если нужно будет, постараемся оказать и материальную помощь. Но в любом случае женщина не будет оставлена без внимания. Самое главное – оказать ей психологическую помощь, человек одинокий, и ей сложновато сейчас выходить из этой ситуации.

Марина Ульянова , начальник управления социальной защиты населения по Каменскому, Крутихинскому и Баевскому районам

Администрация, полиция, прокуратура, энергетики – кажется, к распрям двух пенсионеров подключились все. Но результата пока нет, как и электричества у пожилой женщины.

Татьяна Долгова

Взято отсюда.

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