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В Краснодарском крае упал в камыши и загорелся летательный аппарат

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В Краснодарском крае упал в камыши и загорелся летательный аппарат

Фото: pixabay.com

Оперштаб попросил не размещать в Сети фото и видео с места происшествия. Какой именно летательный аппарат рухнул — не сообщается

В Каневском районе Краснодарского края упал летательный аппарат, сообщил оперативный штаб региона.

Инцидент произошел в районе хутора Трудовая Армения вечером 23 февраля. В результате начался пожар на площади 250 кв. м. На данный момент его ликвидировали. Горел сам аппарат и камыш.

Пострадавших среди жителей хутора нет.

Ранее в Каневском районе нашли дрон с гербом Украины на хвостовой части, информировал оперштаб.

Взято отсюда.

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