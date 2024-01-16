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В Краснощековском районе возбуждено уголовное дело по факту гибели при пожаре двух малолетних детей

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В Краснощековском районе возбуждено уголовное дело по факту гибели при пожаре двух малолетних детей

Сегодня около 10 часов утра в одном из частных домов в селе Краснощеково Краснощековского района произошло возгорание. Из помещения гражданами, проживающими по соседству, были вынесены двое детей 2-х и 3-х лет, которые скончались в медицинском учреждении. Их мать в тяжелом состоянии госпитализирована.

По данному факту Змеингорским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

По предварительным данным, мальчики находились дома вместе с матерью. Утром в помещении была затоплена печь.

В настоящее время следователи СК проводят осмотр места происшествия, допрашивают очевидцев пожара. Назначены судебно-медицинские экспертизы, а также пожарно-техническая для установления причин и очага возгорания. 

Следственное управление СК России по Алтайскому краю в очередной раз обращается к граждан неукоснительно следовать всем требованиям пожарной безопасности, в том числе при эксплуатации печного отопления и обогревательных приборов в зимний период. 

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Ольга Чеснокова

Взято отсюда.

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