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В Кулундинском районе двое подростков предстали перед судом по обвинению в угоне автомобиля

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В Кулундинском районе двое подростков предстали перед судом по обвинению в угоне автомобиля

Кулундинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении двух 14-летний местных жителей. В зависимости от участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч.1 ст. 158 УК РФ (кража).

По данным следствия, вечером 13 октября 2023 года в одном из сел Кулундинского района двое друзей во время прогулки решили совместно угнать из усадьбы дома местной жительницы автомобиль с целью съездить в гости к приятелю в соседний населённый пункт. Подростки переместили транспортное средство с территории двора на улицу, однако уехать они не смогли в связи с автоматической блокировкой руля у автомобиля. Оставив машину на улице, обвиняемые скрылись с места преступления. Кроме того, установлена причастность одного из несовершеннолетних к хищению автомагнитолы из салона автомобиля.

В ходе следствия подростки полностью признали вину, в содеянном раскаялись. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Также в органы системы профилактики направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению несовершеннолетними преступлений.

Следственное управление напоминает, что за совершение угона автомобиля или иного транспортного средства уголовная ответственность наступает с 14-летнего возраста. Санкцией ч. 2 ст. 166 УК РФ предусмотрено наказание от штрафа до лишения свободы на срок до 7 лет.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Ольга Чеснокова

Взято отсюда.

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