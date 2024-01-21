В Ленинградской области загорелся угольный терминал

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В Усть-Луге Ленобласти горит терминал морского порта. Пострадавших в происшествии нет. Причину пожара установят специалисты

На угольном терминале компании “Новатэк” в порту Усть-Луга Ленинградской области произошел пожар, сообщил утром 21 января губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале .

По его словам, пострадавших в результате ЧП нет — проведена эвакуация персонала. В Кингисеппском районе ввели режим повышенной готовности. Глава администрации района Юрий Запалатский ведет заседание оперативного штаба.

“Ответственные специалисты администрации Ленобласти по моему поручению выехали на место“, – добавил губернатор.

В то же время Telegram-канал Mash сообщил со ссылкой на свой источник, что перед началом пожара раздались два взрыва.

Взято отсюда.

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