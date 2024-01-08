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В ЛНР над городом Рубежное произошел нештатный сход боеприпаса

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В ЛНР над городом Рубежное произошел нештатный сход боеприпаса

Фото: kremlin.ru

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заверил, что в результате инцидента никто не пострадал, жителей ближайших домов эвакуировали

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил о нештатном сходе боеприпаса с самолета ВКС России над городом Рубежное.

При выполнении боевых задач самолетом воздушно-космических сил Российской Федерации над городом Рубежное произошел внештатный сход авиационного боеприпаса ФАБ-250“, – цитирует главу ЛНР “Интерфакс”.

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, жителей близлежащих домов эвакуировали.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа МВД, а также представители МЧС и военной комендатуры.

Взято отсюда.

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