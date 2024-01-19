В Луганске скончался 23-летний участник СВО с Алтая

Фото: pixabay.com

Боец получил тяжелое ранение во время выполнения поставленного задания. Он так и не смог от него оправиться и умер в госпитале

21 декабря в Луганске умер военнослужащий из Республики Алтай 23-летний Родион Романов. Об этом сообщили на станице администрации Турочакского района во “ВКонтакте” .

Родион Романов Фото: vk.com/turochak_altai

Боец скончался в госпитале после тяжелого ранения, которое получил 13 декабря. Его посмертно наградили орденом Мужества.

Родион Романов родился 2 января 2000 года в селе Иогач Турочакского района. В 2020 молодой человек ушел в армию – его служба проходила в 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в Иваново. Через полгода он подписал контракт.

Военнослужащий с первых дней принимал участие в боевых действиях специальной военной операции. В марте 2022 года он получил осколочное ранение в ногу, после которого проходил реабилитацию. В июне того же года ему вручили медаль Суворова и медаль “За боевые отличия”.

В сентябре 2023 года боец вновь отправился в зону СВО. Военный выполнял задачи на передовой на Артемовском (Бахмутском) направлении.

Церемония прощания с погибшим состоится 20 января в селе Иогач. Похоронят бойца в селе Кебезень Турочакского района.

Ранее стало известно, что в ходе спецоперации погиб 34-летний доброволец с Алтая Александр Булгаков. У военнослужащего осталось двое детей, сын и дочь.

Взято отсюда.

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