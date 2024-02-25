реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

В Мамонтовском районе местная жительница организовала нападение на бывшего мужа

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Мамонтовском районе местная жительница организовала нападение на бывшего мужа

В случившемся разбирается полиция.

Источник фото: unsplash.com

Сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Мамонтовский» задержали грабителей, напавших на местного жителя, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Преступники проникли в дом потерпевшего, избили его листом поликарбоната, который добыли на веранде, и украли часы, портативную колонку и сотовый телефон.

Как выяснилось, нападение было совершено по просьбе бывшей жены ограбленного, которая решила наказать мужчину.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Расследование продолжается.

Взято отсюда.

алтай 2023 новости , новости горного алтая в контакте ,

горняк22 телеграм
Пожары в жилых домах, тревожные кнопки и нападение на бывшего мужа. Что произошло в Алтайском крае 25 февраля

Пожары в жилых домах, тревожные кнопки и нападение на бывшего мужа. Что произошло в Алтайском крае 25 февраля

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в регионе 25…

Узнать больше
Мальчик выпал с четвертого этажа, потому что хотел погулять

Мальчик выпал с четвертого этажа, потому что хотел погулять

В Москве 10-летний ребенок выпал из окна, пока мамы не…

Узнать больше
Неизвестные “заминировали” аэропорт Толмачево

Неизвестные “заминировали” аэропорт Толмачево

В Новосибирске ищут злоумышленников, предоставивших ложную информацию, сообщает Shot. Аэропорт…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp