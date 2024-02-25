В Мамонтовском районе местная жительница организовала нападение на бывшего мужа

В случившемся разбирается полиция.
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Сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Мамонтовский» задержали грабителей, напавших на местного жителя, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Преступники проникли в дом потерпевшего, избили его листом поликарбоната, который добыли на веранде, и украли часы, портативную колонку и сотовый телефон.
Как выяснилось, нападение было совершено по просьбе бывшей жены ограбленного, которая решила наказать мужчину.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Расследование продолжается.
Взято отсюда.
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