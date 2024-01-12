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В Мамонтовском районе перед судом предстал пристав-исполнитель по обвинению в получении взятки

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В Мамонтовском районе перед судом предстал пристав-исполнитель по обвинению в получении взятки

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении судебного пристава-исполнителя Мамонтовского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег в крупном размере). По данным следствия, в июле 2023 года судебный пристав-исполнитель получил от должника по исполнительному производству взятку в сумме 200 тысяч рублей. Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за окончание исполнительских действий и мер принудительного исполнения по взысканию более 60 миллионов рублей.

Преступление было выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю при содействии отдела собственной безопасности ГУФССП по Алтайскому краю.

В обеспечительных мерах по ходатайству следователя СК судом на имущество обвиняемого общей стоимостью более 2 миллионов 300 тысяч рублей наложен арест. Следствием собрана достаточная доказательственная база, свидетельствующая о совершении коррупционного преступления, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Взято отсюда.

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