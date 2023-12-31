В МЧС предупредили об опасности запуска фейерверков в ветреную погоду

Фейерверки — один из самых зрелищных атрибутов нового года. Однако в ГУ МЧС России по Алтайскому краю предупредили, что их запуск в ветреную погоду может грозить непредвиденными последствиями.

Под действием ветра запущенный фейерверк может отклониться от своей траектории и приземляться в непредусмотренных местах. Это может стать причиной возгорания.

К примеру, в прошлом году в Бийске из-за залетевшей в окно ракеты произошёл пожар в квартире.

«Будьте крайне осторожны! В условиях сильного ветра использование пиротехники даже на открытых пространствах может быть опасно!», — подчеркнули в региональном ГУ МЧС.

Еще читают

Взято отсюда.

новости республики алтай , новости алтая и барнаула ,