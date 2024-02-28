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В микрорайонах Барнаула временно отключат холодную воду. Список адресов

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В связи с проведением плановых ремонтных работ 29 февраля отключат холодную воду. Об этом сообщает «Росводоканал Барнаул».

В микрорайонах Барнаула временно отключат холодную воду. Список адресов

Девушка принимает душ.

В микрорайоне Затон воды не будет с 9:00 до 15:00

Адреса

  • ул. Водников, 1в, 1д, 1е, 2б, 2г, 2к, 4, 5б, 7, 9, 11, 12, 12а, 12е, 12к, 12м, 12/к3, 12/к4, 12/к5, 15-27, 18а, 22, 24, 34-48, 33-37, 31, 41, 47;
  • пер. Стартовый, 3, 5;
  • пер. Почтовый, 1, 1а, 3, 5, 6, 8;
  • ул. Лермонтова, 1а-5, 2, 2а, 2б, 2г, 2г/1, 2ж,6а, 8, 7, 11а, 13а, 15а, 15б, 17а, 17б, 4, 6, 10, 12, 14, 20, 25-31, 28, 28а, 40, 42;
  • ул. Кольцова, 1а-49, 2-138, 6;
  • пр-зд Кольцова, 1-25, 2-6;
  • ул. Судовая, 4-72;
  • ул. Якорная, 4, 1-5, 6-16, 20, 40;
  • ул. Островная, 3-13, 12;
  • ул. Капитанская, 1-13, 2а-14,;
  • ул. Матросская, 6-88б, 94, 94е.

В микрорайоне Спутник вода будет отсутствовать с 9:00 до 17:00.

Адреса

  • ул. Соловьиная, 7-13а, 8а, 12а, 12б, 21;
  • ул. Кленовая, 1-13, 2-12а.

Ранее сообщалось, что устранено повреждение на насосной станции в Барнауле.

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Взято отсюда
29.02.2024

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