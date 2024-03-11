В московском цирке после спектакля умерла 22-летняя гимнастка

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По словам близких погибшей, она сильно нервничала перед спектаклем. Это могло вызвать нарушения в работе сердца и повлиять на ее самочувствие

В московском цирке 9 марта после спектакля умерла 22-летняя эквилибристка Влада Морозова. Она почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Девушка скончалась в больнице, сообщает Msk1.ru .

Трагедия произошла в Большом Московском цирке на проспекте Вернадского после дебюта спектакля. Реанимировать девушку пытались три бригады скорой помощи, ее госпитализировали в ГКБ №1 имени Пирогова, однако спасти ее не удалось.

По словам друзей, смерть девушки могла наступить из-за оторвавшегося тромба или лопнувшего сосуда головного мозга. Они предполагают, что эквилибристка сильно нервничала во время дебюта, что привело к проблемам с сердцем. Однако окончательный диагноз поставить могут только медики, сообщает StarHit .

По предположениям близких, Влада ужасно нервничала во время дебюта. Беспокойство, волнение и стресс вполне могли привести к нарушениям в работе сердца. Однако точку в этом деле смогут поставить только медики.

Ранее сообщалось, что российский актер Павел Маркин умер в возрасте 53 лет. Он скончался в машине скорой помощи.

Взято отсюда.

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