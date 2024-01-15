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В Москве нашли мертвым двухлетнего мальчика, которого мать оставила одного

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В Москве нашли мертвым двухлетнего мальчика, которого мать оставила одного

Фото: unsplash.com

Следователям мать умершего ребенка рассказала, что буквально на минуту вышла из квартиры к соседям, а когда вернулась – сын уже не дышал

В Москве двухлетнего ребенка нашли мертвым в ванной, сообщает городская прокуратура.

По словам матери погибшего, утром 14 января она оставила четверых детей: шести, трех, двух лет, а также годовалого младенца без присмотра. Вернувшись в квартиру, женщина обнаружила двухлетнего сына без признаков жизни.

В столичном СК отметили, что признаков насильственной смерти на теле мальчика не выявили. Точную причину смерти установят после судмедэкспертизы.

Известно, что семья состоит на учете как неблагополучная. Женщина воспитывает четверых малолетних детей сама, пока их отец отбывает наказание за наркотики. Старшая дочь, которой исполнилось 16 лет, сама недавно родила и живет отдельно, пишет “КП” .

Следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Ранее стало известно, что на Алтае пьяная мать насмерть придавила во сне маленького сына. Ребенок скончался от механической асфиксии из-за закрытия дыхательных путей.

Взято отсюда.

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