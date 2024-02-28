В небе и на льду: в рамках акции «Безопасный лед» в Алтайском крае используют беспилотную авиацию

В Алтайском крае продолжают этап профилактической акции «Безопасный лед» . Только в течение суток спасатели проверили 116 мест выхода людей и выезда техники на лед , провели специальные занятия в 33 образовательных учреждениях. Также специалисты посетили 12 туристических баз отдыха . В мониторинге ситуации на водоемах профилактическим группам помогает беспилотная авиация.

Именно с ее помощью обнаружили целый рыбацкий городок в одном из мест массового несанкционированного выхода людей на лед в районе городского пляжа Барнаула. Для оперативного передвижения профилактическая группа использовала судно на воздушной подушке, отличающееся высокой маневренностью и проходимостью. Старший государственный инспектор, руководитель Барнаульского участка Государственной инспекции маломерных судов Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Максим Губарь рассказал: «В ходе работы мы разъяснили правила поведения на воде, вручили гражданам тематические памятки. Рыбаки, как показывает практика, выходят на водоемы «до последнего льда». Совсем скоро весна начнет вступать в свои права, лед будет становиться все тоньше, его структура будет меняться. С каждым днем такая рыбалка будет все опаснее. Хочу также напомнить гражданам о важности информационной работы с детьми, расскажите им об опасности выхода на лед».

В Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю добавили, что особое внимание уделяют ледовым переправам. На сегодняшний день в крае функционируют семь таких безопасных ледовых дорог в Каменском, Советском, Быстроистокском и Шелаболихинском районах.

Фото: Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

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