В Нижнем Тагиле произошел взрыв на железнодорожных путях

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Инцидент произошел в районе станции Сан-Донато, около которой расположена нефтебаза. Рядом с местом ЧП нашли еще одно взрывное устройство

Спасательные службы проверяют информацию о взрыве на железнодорожных путях в Нижнем Тагиле. По предварительным данным, под цистерной сработало взрывное устройство, сообщает телеграм-канал Baza.

По данным источника, взрыв на железнодорожных путях произошел в районе станции Сан-Донато. Уточняется, что около нее расположена нефтебаза.

Также известно, что рядом с местом взрыва нашли еще одно взрывное устройство. Официальных комментариев по данному инциденту пока не поступало.

Взято отсюда.

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