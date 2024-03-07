В Новоалтайске кассир похитила из сейфа своей компании 3,5 млн рублей

В производстве Новоалтайского городского суда находится уголовное дело по обвинению местной жительницы в краже в крупном размере.

Жительница Новоалтайска, будучи кассиром одной из городских компаний, похитила из сейфа вверенные ей денежные средства на общую сумму 3 514 489 рублей 55 копеек.

Таким образом, причинив своими действиями материальный ущерб в особо крупном размере.

В городском суде слушание дела назначено на 11 марта 2024 года, сообщает объеденная пресс-служба судов Алтайского края.

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