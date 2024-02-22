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В Новоалтайске прохожий спас трех детей из горящего дома

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В Новоалтайске прохожий спас трех детей из горящего дома

22 февраля в Новоалтайске загорелся частный двухэтажный жилой дом на улице 6-ой Береговой. Еще до прибытия пожарных случайный прохожий забрался внутрь и спас оттуда троих детей.

Площадь пострадавших от огня помещений составила около 100 квадратных метров. В настоящее время открытый огонь ликвидирован. В работе задействовано 19 человек и 5 пожарных автоцистерн.

Обстоятельства случившегося выясняются. Пострадавших нет.

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Взято отсюда.

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