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В Новоалтайске раскрыто убийство женщины, замаскированное под безвестное исчезновение

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В Новоалтайске раскрыто убийство женщины, замаскированное под безвестное исчезновение

В январе 2024 года в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении 41-летней жительницы города Новоалтайска, которая длительное время не выходила на связь с родственниками. При проведении проверочных мероприятий был установлен криминальный характер безвестного исчезновения женщины. 15 января ее тело с признаками насильственной смерти обнаружено в доме, в котором потерпевшая совместно проживала со своим сожителем.

По данным следствия, в ночь с 15 на 16 декабря 2023 года между сожителями, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, произошел бытовой конфликт. В ходе ссоры мужчина нанес потерпевшей множественные ножевые ранения, от которых она скончалась. С целью скрыть следы совершенного преступления, злоумышленник перенес тело в подпол и присыпал землей, а также избавился от орудия убийства.

В настоящее время Новоалтайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю 46-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства (ч.1 ст.105 УК РФ), по ходатайству следователя СК судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием проводится дальнейший сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Ольга Чеснокова

Взято отсюда.

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