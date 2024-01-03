В Новогодние праздники жители и гости Барнаула смогут посетить мастер-классы народных ремесленников

В период новогодних каникул с 3 по 6 и 8 января 2024 года в выставочном зале Алтайского государственного Дома народного творчества будет работать выставка изделий декоративно-прикладного творчества «Алтай новогодний» .

Экспозиция подготовлена членами Алтайской краевой творческой общественной организации народных ремесленников «Город мастеров».

Посетители смогут увидеть работы 14 мастеров из Волчихинского, Змеиногорского, Третьяковского, Чарышского районов и городов Рубцовска и Барнаула, десять из них имеют звание « Народный мастер Алтайского края».

На выставке «Алтай новогодний» представлены 215 экспонатов декоративно-прикладного творчества : изделия из бересты и рогоза, корнепластика и гончарные изделия, художественная роспись по дереву и ручная роспись по ткани (батик), ручная вышивка и валяние из шерсти, бисероплетение. маркетри, скульптуры из металла и кузнечные работы, музыкальные инструменты.

Среди экспонатов — уникальные изделия новогодней тематики: инсталляция – елка «С игрушками всю жизнь», стеклянные шары, снежинки из рогоза, рождественские ангелы, матрешки с зимним орнаментом.

В рамках выставки «Алтай новогодний» пройдут мастер-классы народных ремесленников — членов организации АКТООНР «Город мастеров».

3 января в 13:00 – ма стер-класс по плетению новогодних снежинок из рогоза проведет народный мастер Алтайского края Полина Гладких.

4 января в 12:00 — мастер-класс Виктора Романова, народного мастера России и Алтайского края, по изготовлению салфетки из бересты .

5 января в 13:00 – м астер-класс по изготовлению обережного кулона проведет Людмила Гемель, народный мастер Алтайского края.

6 января в 12:00 – м астер-класс Галины Гайдаровой по изготовлению новогодних гномов .

8 января в 12:00 – экспр есс-уроки игры на гуслях, виброфоне и других редких музыкальных инструментах проведет Александр Гнездилов, народный мастер Алтайского края.

В праздничные дни выставка работает с 11:00 до 18:00 .

Вход свободный.

Адрес выставочного зала: г. Барнаул, ул. Ползунова, 41

Взято отсюда.

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