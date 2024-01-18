В Новосибирске 13 человек получили ожоги из-за прорыва трубы

Фото: vk.com/incident_nsk

У всех пострадавших диагностировали термические ожоги нижних конечностей I-II степени. Двух людей госпитализировали, они в удовлетворительном состоянии

После аварии на теплотрассе в Новосибирске 13 человек обратились за помощью к медикам. Из-за выхода кипятка они все получили ожоги, сообщает РИА Новости.

Дефект на трубопроводе диаметром 700 миллиметров возник на улице Петропавловской 17 января. Очевидцы публиковали видео, как из земли били фонтаны кипятка. Без горячей воды в условиях 30-градусных морозов остались 69 жилых домов, два детсада, школа, туберкулезная больница и станция скорой помощи.

Восстановление теплоснабжения планируется к обеду 18 января. СК начал проверку по статье “Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности”.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Электростали около 40 тысяч жителей восточной части города остались без отопления. Местным приходится греться от костра на улице, так как в квартирах температура не поднимается выше 10–18 градусов.

Взято отсюда.

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