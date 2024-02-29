В Новосибирске девочка-подросток выпала из окна восьмого этажа

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Травмы ребенка оказались не совместимы с жизнью. По словам уполномоченного по правам ребенка в регионе, ЧП рассмотрят на заседании комиссии ПДН

Утром 29 февраля в новосибирском Академгородке сорвалась с высоты девочка-подросток, сообщает служба 112 Новосибирской области во “ВКонтакте” .

По данным источника, школьница упала с восьмого этажа дома на улице Российской. На вид подростку было около 13 лет.

Изначально сообщалось, что пострадавшая выжила, однако позже появились сведения, что девочка скончалась, пишет “НГС” .

“Ситуация на контроле. Девочка погибла. Это большая трагедия“, – рассказала уполномоченный по правам ребенка в регионе Надежда Болтенко.

В настоящее время следователи и полицейские выехали на место происшествия. В пресс-службе местного следкома заявили, что устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее в Алтайском крае студент выпал из окна общежития техникума. Парень получил серьезные травмы и его доставили в реанимацию.

Взято отсюда.

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