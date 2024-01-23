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В Новосибирске мигрант сбросил свою дочь с балкона пятого этажа

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В Новосибирске мигрант сбросил свою дочь с балкона пятого этажа

Фото: pixabay

Девушка получила тяжелые травмы после падения. Свою вину в покушении на убийство ее отец не признал. Его осудили на семь лет колонии строгого режима

В Новосибирске 45-летнего мигранта осудили за покушение на убийство своей дочери. Он наносил ей удары, душил ее, а после сбросил с балкона пятого этажа, сообщает пресс-служба прокуратуры региона в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в ночь на 8 мая 2023 года. На помощь получавшей побои от отца 22-летней девушке пришла соседка, однако мужчина не позволил убежать дочери из квартиры. Он толкнул ее вглубь дома и закрыл входную дверь.

Потерпевшая выбежала на балкон и перелезла через парапет на внешнюю сторону в надежде, что отец прекратит ее избивать. Однако мужчина выбежал следом за ней и пригрозил убийством. После этого он схватил ее за руки, вытянул перед собой, удерживая ее над землей, и отпустил.

В результате падения девушка получила тяжелые травмы. На место прибыла полиция, потерпевшей оказали медицинскую помощь.

Суд назначил отцу девушки семь лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске 29-летнюю гражданку Узбекистана обвиняют в долгом истязании своей годовалой дочери. В Сети распространилось видео, как мать хоронит завернутую в белую простыню девочку в яме, вырытой в огороде.

Взято отсюда.

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