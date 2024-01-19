Губернатор ввел ручное управление городом

В Новосибирске решили ввести режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщается в телеграм-канале губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Губернатор ввел ручное управление городом.

— К сожалению, в зоне аварии в системе теплоснабжения Ленинского района события развиваются по плохому сценарию. При заполнении системы обнаружен новый дефект трубопровода на улице Петропавловской. За последние сутки это уже третий порыв в этом городском квартале. Из-за этого сдерживаются подача теплоносителя и восстановление нормального теплоснабжения в домах, расположенных в Ленинском районе, — сообщает губернатор Андрей Травников.

В связи с этим губернатор провел внеочередное заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

— Принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации в городе Новосибирске. Управление оперативным штабом по устранению аварии передано на уровень региона. Штаб теперь возглавляет мой заместитель Сергей Николаевич Семка, — отмечается в сообщении.

Работы по устранению очередного порыва трубопровода ведутся аварийными службами СГК.

— Кроме того, продолжаем привлекать дополнительные бригады для усиления управляющих компаний Ленинского района из других муниципальных образований Новосибирской области, — заключает губернатор в официальном сообщении.

Как уточнил источник НГС в правительстве региона, введение в Новосибирске режима ЧС вызвано тем, что у Андрея Травникова лопнуло терпение. Фактически в коммунальной сфере города введено ручное управление.

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19.01.2024