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В Одессе и других городах Украины раздались взрывы

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В Одессе и других городах Украины раздались взрывы

Фото: unsplash.com

Кроме Одессы, взрывы прозвучали в Сумах и Хмельницкой области. В нескольких регионах страны была объявлена воздушная тревога

В Одессе вечером 5 марта прозвучала серия взрывов. Они раздавались не менее трех раз, в городе работала ПВО, сообщает РБК .

Незадолго до взрывов в Одессе объявили воздушную тревогу, жителей призвали оставаться в укрытиях. Позднее тревога была объявлена в Киевской области, работала ПВО. Также сирены звучали в Черниговской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Винницкой областях.

Кроме того, взрывы прогремели в Хмельницкой области и Сумах. В Сумской администрации сообщили о трех попаданиях в разных частях города.

Ранее сообщалось, что в Одессе в ночь на 5 марта уже звучала серия взрывов. По данным местных СМИ, жители слышали их четыре раза за ночь.

Взято отсюда.

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