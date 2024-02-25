В одной из квартир Бийска загорелась стиральная машина

25 февраля в Бийске в одной из квартир по ул. Мухачева произошел пожар.
Прибывшие специалисты ликвидировали возгорание на ранней стадии, площадь, пройденная огнем, не превысила 2 кв. м.
На месте происшествия было серьезное задымление, звеньями газодымозащиты спасены 4 человека. Работали два пожарных расчёта: 2 автоцистерны и 10 человек.
Как сообщили в региональном ГУ МЧС, по предварительной информации произошло возгорание стиральной машины.
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