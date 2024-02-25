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В одной из квартир Бийска загорелась стиральная машина

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В одной из квартир Бийска загорелась стиральная машина

25 февраля в Бийске в одной из квартир по ул. Мухачева произошел пожар.

Прибывшие специалисты ликвидировали возгорание на ранней стадии, площадь, пройденная огнем, не превысила 2 кв. м.

На месте происшествия было серьезное задымление, звеньями газодымозащиты спасены 4 человека. Работали два пожарных расчёта: 2 автоцистерны и 10 человек.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, по предварительной информации произошло возгорание стиральной машины.

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Взято отсюда.

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