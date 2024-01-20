реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Павловском районе произошло смертельное ДТП

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Павловском районе произошло смертельное ДТП

По факту случившегося проводится проверка.

Источник фото: unsplash.com

20 января в 12:10 на автодороге А-321 «Барнаул — Павловск — граница с Республикой Казахстан» в Павловском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Водитель «Тойота Эхо», предварительно, допустил выезд на встречную полосу и столкнулся с кроссовером «Сузуки Витара».

В результате столкновения водитель и пассажир «Тойоты» скончались до приезда скорой помощи. Два пассажира получили травмы.

Водитель автомобиля Сузуки получил травмы.

Обстоятельствах случившегося устанавливаются.

Взято отсюда.

новости республики алтай последние горного алтая , новости алтая видео ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Образование

Обмен вещами, прогулки с собаками в «Ласке» и кое-какие картины. 12 идей, как провести эти выходные в Барнауле.

20.01.2024

 Образование

Трамвайный баттл. Барнаульские вагончики на ретро-фото — не хуже, чем белорусские

20.01.2024

 Происшествия

Кота Твикса, которого проводница выкинула из поезда нашли мертвым

20.01.2024

 Происшествия

В Китае сгорело школьное общежитие. Есть погибшие

20.01.2024

 Происшествия

Обмен вещами, прогулки с собаками в «Ласке» и кое-какие картины. 12 идей, как провести эти выходные в Барнауле.

20.01.2024

 Происшествия

Трамвайный баттл. Барнаульские вагончики на ретро-фото — не хуже, чем белорусские

20.01.2024

 Интересное

Обмен вещами, прогулки с собаками в «Ласке» и кое-какие картины. 12 идей, как провести эти выходные в Барнауле.

20.01.2024

 Интересное

Трамвайный баттл. Барнаульские вагончики на ретро-фото — не хуже, чем белорусские

20.01.2024

 Новости Барнаул

Где в Алтайском крае открыты ледовые переправы

20.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске