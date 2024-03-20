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В Первомайском районе местный житель предстал перед судом по обвинению в убийстве знакомого

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В Первомайском районе местный житель предстал перед судом по обвинению в убийстве знакомого

Новоалтайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российский Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Первомайского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, 18 ноября 2023 года в одном из сел Первомайского района обвиняемый употреблял спиртное в доме своего знакомого, у которого он временно проживал. В какой-то момент между мужчинами произошел бытовой конфликт, в ходе которого квартирант нанес хозяину не менее 18-ти ударов сковородой в область головы и тела, после чего задушил его.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым заместителем прокурора Первомайского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Ольга Чеснокова

Взято отсюда.

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