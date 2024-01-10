В поддержку самовыдвижения Владимира Путина собрано более 1,3 млн подписей

Более 1 миллиона 300 тысяч подписей собрано, по последним данным, по всей стране в поддержку Владимира Путина на выборах Президента России. Это в четыре раза больше, чем нужно кандидату, баллотирующемуся в порядке самовыдвижения.

С 30 декабря волонтеры начали доставлять первые собранные документы в избирательный штаб Владимира Путина, где проходит проверка документов, обработка юридической службы, волонтеры подсчитывают количество. 1 млн 300 тыс. не окончательная цифра, сбор подписей продолжается.

Напомним, что самовыдвиженцам предстоит собрать по 300 тыс. подписей (не более 7,5 тыс. в одном регионе).

Кроме Владимира Путина в качестве самовыдвиженца на пост президента страны претендует блогер-эколог Анатолий Баташев, у него богатый опыт участия в различных избирательных кампаниях, а одна из главных целей – уделить внимание проблемам экологии. Также выдвинула свою кандидатуру на пост президента бьюти-блогер, эзотерик и визажист из Екатеринбурга Рада Русских. Кандидат считает, что у нее много меценатских начинаний – и в зоозащите, и в экоповестке.

Партийцам, не представленным в Госдуме, предстоит собрать 100 тыс. подписей. Сергей Малинкович выдвинут решением внеочередного съезда Коммунистической Партии Коммунисты России. Ирина Свиридова пошла кандидатом от Демократической партии России (ДПР). Политик Сергей Бабурин подал документы в Центризбирком РФ для участия в выборах главы государства от партии «Российский общенародный союз».

VII съезд партии «Гражданская инициатива» выдвинул подмосковного депутата Бориса Надеждина кандидатом на выборах Президента РФ.

Политик Андрей Богданов подал документы в Центризбирком РФ для участия в выборах главы государства в качестве кандидата от Российской партии свободы и справедливости (РПСС).

Парламентским партиям не требуется сбор подписей. ЦИК зарегистрировал в качестве официальных претендентов на президентское кресло лидера ЛДПР Леонида Слуцкого и вице-спикера Госдумы от фракции «Новые люди» Владислава Даванкова.

В ближайшее время Центризбирком рассмотрит вопрос о регистрации еще одного представителя парламентской партии – Николая Харитонова, выдвинутого на пост президента съездом КПРФ. Он уже получил разрешение на открытие специального счета и формирование избирательного фонда.

Напомним, что регистрация кандидатов по закону пройдет до 31 января 2024 года. Затем у Центризбиркома будет десять дней на то, чтобы проверить достоверность подписей, правильность заполнения подписных листов и вынести решение о регистрации кандидатов.

Имена попавших в бюллетень для голосования станут известны не позднее 10 февраля.

КОЧЕТЫГОВА Татьяна Еще читают

Взято отсюда.

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