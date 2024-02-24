В подразделениях Росгвардии прошли мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества

Сотрудники и военнослужащие региональных подразделений Росгвардии приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества. В краевой столице военнослужащие ведомства совместно с командованием территориального управления приняли участие в общегородском митинге, посвященном дню воинской славы. Врио начальника Управления Росгвардии по Алтайскому краю полковник полиции Владимир Денисов, росгвардейцы, руководители органов исполнительной власти Алтайского края, представители общественных движений и учащиеся образовательных учреждений Барнаула возложили цветы к городскому Мемориалу Славы, почтив память героев военных сражений и погибших защитников Родины. Ветеранов, действующих военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, отличившихся при выполнении служебно-боевых задач, сегодня чествовали на официальном торжественном мероприятии в концертном зале «Сибирь». Защитников Отечества, среди которых были и представители войск национальной гвардии Российской Федерации, поздравили Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко. Накануне дня воинской славы в региональном управлении Росгвардии состоялся большой праздничный концерт, подготовленный творческими коллективами города Барнаула. В рамках мероприятия наиболее отличившимся военнослужащим и сотрудникам ведомства были вручены ведомственные и государственные награды. Торжества прошли и в других городах края. Так, военнослужащие рубцовского полка Росгвардии стали участниками общегородской праздничной программы «На страже мира и добра!», которая прошла в доме культуры «Тракторостроитель». Музыканты-росгвардейцы выступили на одной сцене с лучшими творческими коллективами города и подарили гостям праздника отличное настроение. Личный состав бийского полка Росгвардии сегодня организовал поздравление ветеранов воинской части. Заместитель командира по военно-политической работе подполковник Сергей Ануфриев совместно с председателем совета ветеранов бийского полка Сергеем Даметкиным посетили ветеранов на дому и от имени командования вручили бывшим сослуживцам памятные адреса и подарки.

Взято отсюда.

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