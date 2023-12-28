Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В последние дни года в Алтайском крае пойдет дождь

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В последние дни года в Алтайском крае пойдет дождь

Фото: unsplash.com

Аномальный декабрь в крае закончится мокрым снегом с дождем и порывистым ветром. 29 декабря синоптики прогнозируют до +6 градусов

Под самый конец 2023 года в Алтайском крае ожидается порывистый ветер и дождь с мокрым снегом, предупредили в региональном Гидрометцентре .

По прогнозу, со второй половины дня 29 декабря и до первой половины ночи 1 января 2024 года будет сильный ветер до 13–18 м/с, местами с порывами до 24 м/с.

Синоптики прогнозируют дождь, переходящий в мокрый снег, местами снег и гололедные явления. Также возможно отложение мокрого снега, метели, снежные заносы.

При этом температура воздуха 29 декабря поднимется днем до +6 градусов, а в другие дни будет около 0 градусов или с небольшим минусом.

В МЧС по Алтайскому краю уточнили, что наиболее сильный ветер ожидается в Алейском, Быстроистокском, Зональном, Калманском, Краснощековском, Курьинском, Мамонтовском, Петропавловском, Ребрихинском, Топчихинском, Тюменцевском, Усть-Калманском, Усть-пристанском, Целинном и Шипуновском районах.

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями возможно возникновение происшествий, обусловленных обрывами линий электропередачи и авариями на трансформаторных подстанциях, падением деревьев и обрушением слабозакрепленных конструкций, увеличением количества ДТП“, – предупреждают в ведомстве.

27 декабря, 8:36 В Барнауле готовят к открытию знаменитую горку дедушки Славы

Сезон катаний в этом году открывают на несколько недель позже обычного, так как было слишком мало снега. Сейчас осталось только укатать горку

Госавтоинспекция Алтайского края предупреждает водителей о сложных условиях на трассах. Автомобилистам следует быть более внимательными и осторожными, не превышать скорость, соблюдать дистанцию и боковой интервал, аккуратно проезжать пешеходные переходы.

По возможности следует воздержаться от поездок на автомобилях в пределах населенных пунктов и воспользоваться общественным транспортом, а от поездок на дальние расстояния, особенно в ночное время, лучше и вовсе отказаться“, – советуют полицейские.

Пешеходам также необходимо помнить о правилах безопасности при переходе дорог. Делать это нужно только в установленных местах и после того, как все автомобили точно остановились.

Взято отсюда.

новости вести алтая новости республики алтай банкфакс ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Авто и дороги

Старые, японские, но уже не дешевые. Смотрим, как подорожали любимые авто барнаульцев

29.12.2023

 Здоровье

Жительница Барнаула поблагодарила доброжелательного кондуктора троллейбуса

29.12.2023

 Здоровье

В Барнауле очищают улицы после снегопада

29.12.2023

 Здоровье

Снегодождь пойдет в алтайском крае 29 декабря

29.12.2023

 Спорт

Барнаульские спортсмены из «Инваспорта» начнут тренировки в новом помещении уже в январе

29.12.2023

 Недвижимость и ЖКХ

Автодорстрой очищает улицы города от снега

29.12.2023

 Новости Алтай

Автодорстрой очищает улицы города от снега

28.12.2023

 Образование

В Барнауле очищают улицы после снегопада

28.12.2023

 Образование

Снегодождь пойдет в алтайском крае 29 декабря

28.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix