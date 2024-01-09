В Правительстве Алтайского края приняли решение из-за непогоды ввести режим повышенной готовности

Сегодня на Алтае ожидается усиление ветра до 23, местами – порывы до 28 метров в секунду.

В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение. Новость последнего часа – в Правительстве края принято решение ввести режим повышенной готовности. Должна быть усилена работа аварийных бригад, чтобы в случае необходимости оперативно помогать жителям края справиться с последствиями чрезвычайных ситуаций. Сейчас на дорогах края сохраняется сильный гололёд. Во второй половине дня синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега, а также метели. Из-за непогоды повышается риск возникновения дорожно-транспортных происшествий. Накануне вечером «Алтайавтодор» закрывал движение сразу на четырёх участках дорог региона. На границе Топчихинского и Алейского районов с трассы слетел рейсовый автобус «Усть-Каменогорск-Новосибирск». Пассажиров в салоне не было, водитель не пострадал. Андрей Поздняков, заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Алтайскому краю напомнил водителям, что крайне важно следить за информацией о состоянии дорог. В непогоду от дальних поездок стоит воздержаться. При похолодании, которое ожидается по прогнозам синоптиков, гражданам необходимо помнить о правилах пожарной безопасности. Особое внимание стоит уделить системе отопления – печам и обогревателям.

Леонид Хиль

Взято отсюда.

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