В пригороде Барнаула ограничат движение

В Барнауле с 27 по 28 февраля пройдут учения регионального оперштаба “Технология-2024”. В пригороде Барнаула перекроют движение.

Знак "Стоп".

Антитеррористические учения будут проводиться силовыми структурами, правоохранителями, спасателями и региональными органами власти, сообщает пресс-служба Барнаула.

Возможно временное ограничение движения 27 февраля в 9 утра в поселке Лесной.

Ранее сообщалось, как избежать аварий на зимних дорогах, соблюдая простые правила.

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Взято отсюда

27.02.2024