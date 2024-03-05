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В Приморье огненный торнадо впервые попал на видео

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В Приморье огненный торнадо впервые попал на видео

Фото: Кадр из видео "ВКонтакте"

Ранее в регионе никогда не замечали такого природного явления. Оно возникает при сочетании нескольких факторов: огонь, ветер и пожар

В Приморье произошло редкое природное явление – по региону прошелся огненный смерч. Известно, что сейчас там бушуют природные пожары, сообщает РИА Новости .

Кадры с вихрем появились в Сети. Сначала светлый, а затем потемневший смерч высотой в десятки метров приближался к людям. Утверждается, что видео снято в поселке Провалово Хасанского округа.

Огненный смерч, или огненный торнадо, ранее не фиксировали в Приморье. Это редкое природное явление – вихрь дыма, огня, пепла – возникает, как правило, в месте природных пожаров, когда сочетаются несколько факторов: огонь, пожар, ветер. Хотя нынешний случай в Приморье показал, что ветер не является основным “компонентом”, – сказала пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе, отметив, что в попавшем на видео районе ветер был несильный.

Известно, что 2 марта возле населенных пунктов Хасан и Гвоздево тушили два пожара площадью 363 гектара. Несмотря на сильный ветер, огонь взяли под контроль. После пожар направился на поселок Зарубино и Сухановку, огонь удалось “отбить”. Площадь огня к утру 3 марта возросла до 3,8 тысячи гектаров.

Взято отсюда.

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