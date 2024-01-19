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В Республике Алтай в районе села Чибит в сторону Онгудая камнепад разрушил дорогу

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В Республике Алтай в районе села Чибит в сторону Онгудая камнепад разрушил дорогу

В результате камнепада одна полоса движения разрушена, под второй, по оценке специалистов, образовались пустоты. В настоящее время к месту направлена специализированная техника: комбинированная дорожная машина, трактор МТЗ, погрузчик, экскаватор.

Прорабатывается вопрос усиления механизированной бригады дополнительной техникой. Дорожникам предстоит разобрать покрытие, после чего необходимо будет заполнить образовавшиеся пустоты крупнообломочным грунтом и песчано-гравийной смесью.

На данный момент движение на участке Чуйского тракта восстановлено по одной полосе движения. Пока проезд будет открыт только для легковых автомобилей и экстренных служб. Дорожники разобрали часть покрытия.

Безопасность обеспечивают экипажи ГИБДД.

Время завершения восстановительных работ будет определено после детальной оценки повреждений.

Взято отсюда.

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