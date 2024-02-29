В России запустят новый нацпроект «Семья»

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что будет запущен новый нацпроект «Семья». Особое внимание в нем уделено многодетным семьям.

«Поддержка семей с детьми – наш фундаментальный нравственный выбор. Большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии», – подчеркнул Владимир Путин.

По его словам, одна из самых острых проблем, невысокие доходы, с которыми сталкиваются в том числе многодетные семьи. В 2000 году за чертой бедности в России находилось более 42 миллионов человек. С тех пор ситуация изменилась кардинально. По итогам прошлого года количество людей за чертой бедности снизилось до 13,5 миллиона человек.

«Мы держим решение этой проблемы в зоне постоянного внимания. С 1 января 2023 года введено единое ежемесячное пособие для семей с невысокими доходами, причем от беременности женщины до достижения ребенком 17 лет. В прошлом году это пособие получали более 11 миллионов человек.

Мы серьезно упростили процедуру заключения социального контракта. Приоритет здесь также имеют многодетные семьи. Сейчас заявление на соцконтракт можно подать через портал «Госуслуги» с минимальным набором документов. Будем расширять доступность этой меры. Это потребует дополнительных средств – около 100 миллиардов рублей, – рассказал Владимир Путин.

Президент призвал поставить четкие цели и последовательно двигаться к их достижению: добиться, чтобы к 2030 году уровень бедности в России существенно снизился.

Он также пояснил, что нужна постоянная работа, направленная на повышение качества жизни семей с детьми, на поддержку рождаемости. И для этого будет запущен новый национальный проект «Семья».

КОЧЕТЫГОВА Татьяна Еще читают

Взято отсюда.

новости алтай края , новости горного алтая последние свежие ,