В российском городе ребенок «на ватрушке» попал под грузовик

Страшная трагедия с ребенком произошла в одном сибирском городе.

27 декабря в Анжеро-Судженске Кемеровской области под «Камаз» попал 7-летний мальчик, который катался на «ватрушке», пишет «Ciбдепо» .

Известно, что за рулем находился 59-летний водитель. Мужчина ехал по двору многоквартирного дома в момент, когда ребенок съезжал с горки, которую соорудили без официального разрешения.

К сожалению, спасти ребенка не удалось. Мальчик скончался на месте происшествия. Мужчина дал признательные показания. В настоящее время Следком Кузбасса продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего и собирает доказательства.

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Взято отсюда.

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