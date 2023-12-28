В Рубцовске автомобиль сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе

Утром 28 декабря в Рубцовске произошло серьезное ДТП – на проспекте Ленина, рядом с домом № 139, автомобиль сбил женщину с ребенком. В настоящее время они получают медицинскую помощь в медучреждении.

Инцидент произошел на нерегулируемом пешеходном переходе. Виновником аварии стал 68-летний водитель за рулем «Джили МК Крос». Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают детали произошедшего.

Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил организовать проверку соблюдения ПДД, причин и условий ДТП. При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

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