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В Рубцовске обрушился потолок в аварийной двухэтажке

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В Рубцовске обрушился потолок в аварийной двухэтажке

Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Известно, что в 2021 году дом был признан аварийным. В настоящее время предпринимают меры по переселению людей из аварийного жилья

В Рубцовске произошло обрушение потолка в многоквартирном доме на улице Комсомольской, 130, сообщили в прокуратуре и СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным прокуратуры, потолочное перекрытие рухнуло в одной из квартир. Возбуждено уголовное дело по статье “Халатность”.

Осмотр показал, что дальнейшее проживание в доме жильцов не представляется возможным из-за технического состояния строения, ранее его признали аварийным.

Сейчас в доме расселяют жителей 17 квартир, которым администрация города предложила компенсацию платы за найм жилья, а также предоставила возможность расселения в муниципальные жилые помещения маневренного фонда.

Следователи провели осмотр места происшествия, опросили жильцов и сотрудников администрации города. Им предстоит выяснить обстоятельства происшествия, а также дать юридическую оценку действиям должностных лиц, которые занимаются вопросами ЖКХ города.

Прокурор края Антон Герман также поручил организовать проверку. Территориальному прокурору поручили прибыть на место строения и организовать встречу с жильцами дома, разъяснить полномочия по защите их прав прокурором.

Прокуратура края контролирует вопрос расселения жителей дома.

Ранее сообщалось , что в центре Санкт-Петербурга обрушился исторический шестиэтажный дом.

Взято отсюда.

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