В Рубцовске пожарные спасли двух человек из задымленного дома

9 января в Рубцовске загорелась квартира в пятиэтажном доме на переулке Алейский. Из опасной зоны пожарные спасли двух человек, еще трое эвакуировались самостоятельно.

Как сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю, на момент приезда расчета пожарно-спасательной части весь подъезд был в дыму, который уже проникал в квартиры.

Возгорание ликвидировали на площади порядка 12 квадратных метров, горела мебель и личные вещи.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

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