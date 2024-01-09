В Рубцовске пожарные спасли двух человек из задымленного дома

9 января в Рубцовске загорелась квартира в пятиэтажном доме на переулке Алейский. Из опасной зоны пожарные спасли двух человек, еще трое эвакуировались самостоятельно.
Как сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю, на момент приезда расчета пожарно-спасательной части весь подъезд был в дыму, который уже проникал в квартиры.
Возгорание ликвидировали на площади порядка 12 квадратных метров, горела мебель и личные вещи.
Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.
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