Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Рубцовске пожарные спасли двух человек из задымленного дома

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Рубцовске пожарные спасли двух человек из задымленного дома

9 января в Рубцовске загорелась квартира в пятиэтажном доме на переулке Алейский. Из опасной зоны пожарные спасли двух человек, еще трое эвакуировались самостоятельно.

Как сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю, на момент приезда расчета пожарно-спасательной части весь подъезд был в дыму, который уже проникал в квартиры.

Возгорание ликвидировали на площади порядка 12 квадратных метров, горела мебель и личные вещи.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

>

Еще читают

Взято отсюда.

алтай 2023 новости , новости выпуск алтай ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Барнаул

В алейском детсаду поблагодарили Александра Терентьева за восстановление зарплат

10.01.2024

 Новости Барнаул

Журнал «Народы и религии Евразии» включен в международную базу Scopus

10.01.2024

 Новости Барнаул

В Алтайском музыкальном театре обновят звуковое оборудование

10.01.2024

 Новости Барнаул

Как и когда в 2024 году будут проводить государственные экзамены

10.01.2024

 Новости Барнаул

В Алтайском крае объявлен новый штормпрогноз

10.01.2024

 Новости Барнаул

В Правительстве Алтайского края приняли решение из-за непогоды ввести режим повышенной готовности

10.01.2024

 Новости Барнаул

Алтайский край настигнет ураганный ветер до 118 км/ч

10.01.2024

 Новости Барнаул

Житель Бийского района напал на фельдшера

10.01.2024

 Новости Барнаул

Обвиняемый в убийствах Виталий Манишин останется под стражей до весны

10.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix