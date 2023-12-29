В Рубцовске рухнула крыша в двухэтажном многоквартирном доме

Жительница дома №130 по улице Комсомольской Наталья Халева обнаружила обломки потолка в одной из комнат, когда вернулась с работы.

Сегодня утром женщина обратилась в городское управление по ЖКХ и экологии. В настоящее время специалисты проводят осмотр повреждений. Жильцов уже уведомили о необходимости покинуть дом. Им рекомендуют арендовать жильё с последующей компенсацией за счет средств местного бюджета. Уже известно, что двухэтажное здание признали аварийным в 2021 году.

Николай Березовский (Рубцовск)

Взято отсюда.

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