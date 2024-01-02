В Рубцовске в массовом ДТП пострадал новый троллейбус

Авария случилась в 10:00 на перекрёстке улиц Ленина и Дзержинского.

Там столкнулись два легковых автомобиля. На кадрах с видеорегистратора, установленного как раз в троллейбусе, видно, что «Nissan» выезжает на перекрёсток на красный сигнал светофора. После удара машину отбрасывает на встречную полосу, и она лоб в лоб таранит останавливающийся троллейбус. Пострадавших в ДТП нет. Водителя и пассажира легковушки уберегли сработавшие подушки безопасности. Новому троллейбусу, очевидно, потребуется ремонт. В соцсетях пишут о нетрезвом водителе иномарки.

Ольга Будзович

Взято отсюда.

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