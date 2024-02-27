В Рубцовске водитель маршрутки выгнал ребенка на сильном морозе

В Алтайском крае произошел очередной резонансный инцидент с участием водителя общественного транспорта.

22 февраля в Рубцовске был мороз в -30 градусов. Подросток Ярослав ехал до микрорайона Черемушки. Но не доехал, потому что водитель решил сократить себе рабочий день.

Дело в том, что в транспорте Ярослав оставался последним пассажиром, и водителю стало лень ради одного ребенка делать целый круг. Тогда мужчина высадил подростка и соврал, что скоро приедет другая маршрутка. В итоге, так и не дождавшись обещанного транспорта, Ярослав принял решение идти пешком 40 минут по сильному морозу в кромешной темноте. К счастью, с парнем ничего не случилось, и он благополучно добрался.

Информация об инциденте вышла за пределы Алтайского края. 27 февраля в Следкоме сообщили, что Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Алтайскому краю Игорю Колесниченко возбудить уголовное дело и представить доклад.

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Взято отсюда.

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